Россиян предупредили о коварстве апрельского тепла

Терапевт Кондрахин: Весной легко простыть из-за переохлаждения

Весной даже в теплую погоду легко простыть, предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин. О коварстве апрельской жары он рассказал в беседе с Life.ru.

Врач подчеркнул, что тепло, которое приходит на смену долгому холодному периоду, обманчиво. Первой опасностью такой погоды он назвал сильные колебания температуры в ночное и дневное время. По словам терапевта, при таких условиях можно легко простудиться. «Когда погода на солнце позволяет снять куртку, кофту, это вполне правильно. Но к вечеру мы должны утепляться, потому что температура низкая, а вероятность того, что мы заболеем, очень высокая», — предупредил Кондрахин.

Специалист отметил, что при такой погоде важно одеваться тепло и не замерзать, так как переохлаждение увеличивает риск развития простудных заболеваний.

Также Кондрахин посоветовал соблюдать осторожность на пикниках. Он уточнил, что, хотя температура воздуха может быть почти летней, земля остается холодной, так как солнце еще не успело ее прогреть. Поэтому врач рекомендовал не сидеть на земле и других холодных поверхностях. Он добавил, что нужно сразу надевать куртку, если человек почувствовал прохладу.

Ранее терапевт Ольга Сухарева рассказала о возможной причине частых простуд. По ее словам, дефицит витамина D, цинка и железа делает организм уязвимым к вирусам и бактериям.