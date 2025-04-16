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12:45, 16 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиян призвали готовиться к войне через пять лет

Журналист Фатигаров призвал россиян готовиться к войне с Европой через 5 лет
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Военный журналист Василий Фатигаров призвал россиян готовиться к потенциальной войне с европейскими странами через пять лет, о чем высказался в беседе с «Царьградом».

Он указал на недавний закон, принятый президентом Эстонии Аларом Карисом, который позволяет военным республики атаковать гражданские суда, если тем покажется, что они представляют опасность для важных государственных объектов.

Фатигаров указал и на другие попытки ограничений российского судоходства в Балтийском море из-за «теневого» флота, признав, что оно сейчас де-факто — внутреннее море НАТО. Из-за этого сложилась трудная ситуация с обеспечением безопасности и доступности Калининградской области. «Конечно, там находится нормальная группировка, там и флот, и сухопутные силы. Просто так Калининград сдать Россия не позволит. Но он находится отдельно от основной страны, и это проблема, которую придется решать», — считает журналист.

Он указал на заявления из Европы, что они собираются к 2027-2030 году воевать с Россией. «Они, правда, рассказывают, что это мы на них нападем, нам это не надо. Но, читайте, ожидаем провокаций, обвинения и войны с Россией вот на этом рубеже. Никто нас от этого не избавит. Это надо понимать. И быть к этому готовыми», — резюмировал Василий Фатигаров.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готовит новый пакет санкций против России, который включит теневой флот.

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