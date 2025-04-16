Российские «Пересмешники» увеличат дальность FPV-дронов

«Известия»: В зону СВО начали поступать дроны-ретрансляторы «Пересмешник»

Российские беспилотники-ретрансляторы «Пересмешник», которые смогут увеличить дальность действия FPV-дронов, начали поступать в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишут «Известия».

Компактные платформы могут нести ретрансляторы видео- и радиосигнала управления. Это позволяет увеличить боевой радиус разведывательных или ударных дронов и затруднить обнаружение позиций расчетов беспилотников. «Пересмешники» зависают на высоте 100-150 метров над одной точкой, что позволяет уверенно ретранслировать сигнал.

«Он может это делать без помощи глобальных навигационных спутниковых систем», — сказал основатель конструкторского бюро «Стратим», которое разработало дрон, с позывным Оби-Ван.

«Пересмешник» обеспечивает усиление сигналов на расстояниях более 10 километров на открытой местности и более пяти километров в условиях городской застройки. Длительность полета дрона — 40 минут.

В апреле в конструкторском бюро «Гермес» сообщили, что в зону СВО поставят несколько сотен телескопических мачт, предназначенных для размещения антенн беспилотных летательных аппаратов, ретрансляторов и другой аппаратуры.

