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22:19, 16 апреля 2025Мир

Симоньян рассказала о вычислении нового «агента Кремля» на Западе

Симоньян рассказала, что WP вычислила нового агента Кремля
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обратила внимание на публикацию The Washington Post (WP) о кандидате на пост прокурора в американском округе Колумбия Эда Мартина. В материале говорится, что он 150 раз приходил на эфиры RT и Sputnik.

Симоньян сыронизировала, что газета «вычислила нового агента Кремля». «Журналисты подсчитали, что он аж 150 раз приходил на эфиры к RT и Sputnik — больше, чем на любые другие кабельные сети. А самое ужасное, что на передачах он занимал пророссийскую позицию и критиковал политику США и Украины», — говорится в ее публикации.

В материале WP говорится, что Мартин изначально не раскрывал Сенату свои выступления на RT и Sputnik. При этом Госдепартамент заявлял, что каналы действуют как орудия российской разведки, подчеркивает газета. «Частые выступления Мартина, рассмотренные WP, вызвали упреки со стороны некоторых аналитиков по национальной безопасности, обвинивших его в усилении антиамериканской пропаганды на российских телеканалах», — следует из публикации.

Ранее Симоньян предположила, когда может закончиться конфликт на Украине. Она допустила, что это произойдет в 2025 году.

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