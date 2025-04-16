Солист Coldplay спел песню для россиянина и допустил выступление группы в России

Солист Coldplay Мартин спел песню для россиянина и допустил выступление в РФ

Солист Coldplay Крис Мартин во время концерта в Сеуле спел песню специально для фаната из России и допустил, что музыкальная группа может выступить в России, пишет Telegram-канал Shot.

Мартин спросил у одного из зрителей, откуда он, а когда парень показал телефон в чехле с надписью RUS, поприветствовал его со сцены. Россиянина поддержали криками «Россия!», «Наши!» другие зрители, после чего он прослезился, а вокалист пропел, что однажды они могут дать концерт в России.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко призвала запретить въезд в Россию скандальным зарубежным артистам. По словам депутата, необходимо фильтровать артистов, которые хотят выступить с концертами в России. «Они ведь не только поют, они еще и разговаривают — ведут какую-то свою агитацию. Деятелям с дурной репутацией доступ в Россию должен быть запрещен», — отметила Драпеко.