США захотели с помощью пошлин изолировать Китай на мировой арене

WSJ: США предложат 70 странам снизить пошлины в обмен на изоляцию Китая

США захотели с помощью торговых пошлин изолировать Китай на мировой арене. Вашингтон предложит 70 странам ограничить экономические и торговые связи с Пекином в обмен на снижение своих импортных пошлин, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники.

По данным газеты, Соединенные Штаты хотят убедить другие государства запретить компаниям из КНР базироваться на их территории и поставлять через них свою продукцию. Также Вашингтон хочет прекратить «поглощение» его торговыми партнерами дешевыз промышленных товаров из Китая.

Одним из авторов инициативы выступил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он предложил этот план президенту США Дональду Трампу 6 апреля. Целью является ослабление экономики Китая, его изоляция и принуждение к уступкам.

Ранее глава Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун резко раскритиковал решение США ввести пошлины в отношении Гонконга. «Пусть эти американские деревенщины стонут перед лицом пятитысячелетней цивилизации китайской нации», — сказал чиновник.