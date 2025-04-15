В Китае назвали американских политиков деревенщинами из-за пошлин

Китайский чиновник Баолун: Пошлины в отношении Гонконга обернутся против США

Глава Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун резко раскритиковал решение США ввести пошлины в отношении Гонконга. Он назвал эти действия проявлением гегемонии и крайнего бесстыдства, передает РИА Новости.

«Все это [пошлины] неизбежно обернется против самих США. (…) Пусть эти американские деревенщины стонут перед лицом пятитысячелетней цивилизации китайской нации», — сказал чиновник.

Политик также назвал абсурдным введение совокупных пошлин в отношении Гонконга, отметив, что статус свободного порта предусматривает нулевые тарифы на все категории товаров, включая американские.

11 апреля власти Китая зеркально ответили на антикитайские меры администрации президента США Дональда Трампа и довели импортные пошлины на американские товары до 125 процентов. Ранее пошлины США на весь импорт из КНР достигли отметки в 145 процентов от таможенной стоимости.