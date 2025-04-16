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23:33, 16 апреля 2025Бывший СССР

Украинская актриса попала под обстрел

Украинская актриса Сумская попала под обстрел в Днепропетровской области
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что попала под обстрел. Об этом сообщает «Страна.ua».

Актриса опубликовала видео из Каменского в Днепропетровской области. По словам Сумской, она «между взрывами» успела на поезд.

В начале апреля украинский аналитический ресурс Deep State сообщал, что Вооруженные силы России продвинулись районе населенного пункта Каменское у побережья Днепра в Запорожской области. Кроме того, было зафиксировано наступление в районе сел Лобковое и Пятихатки на ореховском направлении.

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