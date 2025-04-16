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00:33, 16 апреля 2025Бывший СССР

В Госдуме заявили о пакостях Украины

Депутат Госдумы Журавлев: Украина пакостит, чтобы потом верещать на всю Европу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Власти Украины действуют исподтишка, пакостят по всем направлениям, чтобы потом, получив ответ от России, «верещать» на всю Европу, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, когда российские войска ответят Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударом, Киев начнет жаловаться. «Киевский режим действует исподтишка, пакостит по всем направлениям, чтобы потом, в очередной раз получив в ответ по зубам от России, привычно верещать на всю Европу: а нас за что», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что украинские политики «врут, как дышат», выдумывая несуществующие военные преступления.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью 109 дронов. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в результате массированного удара ВСУ по региональной столице повреждения получили 24 многоквартирных жилых дома.

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