В Белом доме заявили о возможности США «манипулировать временем и пространством»

Крациос: США могут манипулировать временем и пространством

США могут манипулировать временем и пространством, заявил директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос.

«Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность», — сказал он. Крациос не уточнил, что именно имел в виду.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым мощным в мире оружием, о котором никто не знает. «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления», — подчеркнул политик.