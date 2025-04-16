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21:43, 16 апреля 2025Мир

В Белом доме заявили о возможности США «манипулировать временем и пространством»

Крациос: США могут манипулировать временем и пространством
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США могут манипулировать временем и пространством, заявил директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос.

«Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышают производительность», — сказал он. Крациос не уточнил, что именно имел в виду.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым мощным в мире оружием, о котором никто не знает. «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления», — подчеркнул политик.

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