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19:49, 16 апреля 2025Россия

В Госдуме шестью словами высказались о задержании экс-главы Курской области Смирнова

Депутат ГД Матвеев о задержании Смирнова: Хинштейн наводит порядок в регионе
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

В Госдуме высказались о задержании бывшего врио главы Курской области Алексея Смирнова. Происходящее с экс-руководителем региона прокомментировал депутат Михаил Матвеев в Telegram.

«[Новый врио главы Курской области] Александр Евсеевич Хинштейн чистит Авгиевы конюшни», — написал Матвеев.

О задержании Смирнова стало известно 16 апреля. Возможно, это связано с хищениями из казны. Экс-главу региона доставили в Москву для допроса.

Следствие уже предъявило Смирнову и еще одному экс-заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову обвинение в хищении одного миллиарда рублей. В Следственном департаменте МВД установили, что чиновники причастны к махинациям в составе организованной группы с использованием служебного положения. Они похитили средства, выделенные «Корпорации развития Курской области» на возведение оборонительных укреплений в приграничной зоне.

В отношении Смирного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, он проведет в условиях изоляции от общества ближайшие два месяца. Затем этот срок по ходатайству следователя может быть продлен.

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