В Минобороны сообщили о новом ударе ВСУ по объекту энергетики в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект энергетики в Курской области. О новом ударе Киева по российской инфраструктуре сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, беспилотник ВСУ ударил по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». В результате обрыва проводов произошло отключение высоковольтной линии Камыши — Мурыновка — Кировская.
Всего за минувшие сутки, как уточнили в министерстве, было зафиксировано шесть атак ВСУ по объектам российской энергетики — в Белгородской, Брянской и Херсонской областях.
В середине марта была достигнута договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от атак по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия в отличие от Украины продолжает придерживаться моратория на удары по украинским энергетическим объектам.