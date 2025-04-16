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15:11, 16 апреля 2025Россия

В Союзе женщин России назвали хамством призыв демографа «не раздвигать ноги» до свадьбы

Глава СЖР Лахова назвала хамством призыв не раздвигать ноги до свадьбы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Призыв «не раздвигать ноги» до свадьбы является хамством. Такое мнение выразила глава Союза женщин России (СЖР) Екатерина Лахова, ее слова приводит «Подъем».

Ранее с подобным заявлением выступил глава Института демографического развития Руслан Ткаченко. По его мнению, женщины сами несут ответственность за незапланированную беременность и отсутствие секса до брака поможет избежать абортов.

«Ну нормальные высказывания разве можно так высказать? Суть где-то правильная, извиняюсь, но разве так излагают? Хамство какое-то по отношению ко всем девушкам и женщинам. Я не знаю, что это за институт, и не знаю такого директора», — сказала Лахова.

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По ее словам, проблема влияния частых половых связей и смены партнеров на репродуктивное здоровье женщины действительно присутствует, однако высказываться об этом следовало по-другому.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах России решили выплачивать беременным школьницам, а также студенткам единоразовое пособие от 100 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо встать на учет по беременности в медицинской организации.

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