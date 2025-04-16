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15:00, 16 апреля 2025Россия

Россиянок призвали «не раздвигать ноги» до свадьбы

Глава ИДР Ткаченко призвал россиянок не раздвигать ноги до свадьбы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: freepic.diller / freepik

Россиянкам не следует «раздвигать ноги до свадьбы». К этому жительниц страны призвал глава Института демографического развития (ИДР) Руслан Ткаченко, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам Ткаченко, женщины сами несут ответственность за незапланированную беременность и отсутствие секса до брака поможет избежать абортов.

«Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой», — заявил глава ИДР.

Из слов Ткаченко следует, что начинать сексуальную жизнь россиянкам следует лишь после официальной регистрации брака.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев назвал женщину слугой своего мужа.

Вот это да!
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