Россиянок призвали «не раздвигать ноги» до свадьбы

Глава ИДР Ткаченко призвал россиянок не раздвигать ноги до свадьбы

Россиянкам не следует «раздвигать ноги до свадьбы». К этому жительниц страны призвал глава Института демографического развития (ИДР) Руслан Ткаченко, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам Ткаченко, женщины сами несут ответственность за незапланированную беременность и отсутствие секса до брака поможет избежать абортов.

«Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой», — заявил глава ИДР.

Из слов Ткаченко следует, что начинать сексуальную жизнь россиянкам следует лишь после официальной регистрации брака.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев назвал женщину слугой своего мужа.