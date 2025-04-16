Вдовец Заворотнюк посвятил актрисе трогательную речь

Фигурист Чернышев посвятил речь Заворотнюк на банкете после шоу «Щелкунчик»

Фигурист Петр Чернышев посвятил речь актрисе Анастасии Заворотнюк на банкете после ледового шоу «Щелкунчик». Об этом сообщает Telegram-канал Starhit.

Чернышев обратился к зрителям и поблагодарил их за поддержку, отметив, что без них успех был бы невозможен. Вдовец Заворотнюк добавил, что артистка была бы рада узнать, как тепло аудитория приняла шоу: «Настя была бы безумно счастлива это видеть. И я думаю, что она сейчас радуется вместе с нами».

Чернышев и Заворотнюк поженились в 2008 году, а в 2018-м у пары родилась дочь Мила. В 2020 году стало известно, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили глиобластому — рак головного мозга. Известно, что она прошла через несколько операций и курсов химиотерапии, однако лечение не дало результатов. Артистки не стало в мае 2024 года. Сообщалось, что супруг ухаживал за ней до последних дней ее жизни.

Ранее дочь Заворотнюк Анна обратилась к актрисе после рождения первенца. Сын 29-летней Анны Заворотнюк появился на свет 2 апреля, накануне дня рождения звездной бабушки.