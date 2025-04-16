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11:51, 16 апреля 2025Культура

Вдовец Заворотнюк посвятил актрисе трогательную речь

Фигурист Чернышев посвятил речь Заворотнюк на банкете после шоу «Щелкунчик»
Ольга Коровина
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Фигурист Петр Чернышев посвятил речь актрисе Анастасии Заворотнюк на банкете после ледового шоу «Щелкунчик». Об этом сообщает Telegram-канал Starhit.

Чернышев обратился к зрителям и поблагодарил их за поддержку, отметив, что без них успех был бы невозможен. Вдовец Заворотнюк добавил, что артистка была бы рада узнать, как тепло аудитория приняла шоу: «Настя была бы безумно счастлива это видеть. И я думаю, что она сейчас радуется вместе с нами».

Чернышев и Заворотнюк поженились в 2008 году, а в 2018-м у пары родилась дочь Мила. В 2020 году стало известно, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили глиобластому — рак головного мозга. Известно, что она прошла через несколько операций и курсов химиотерапии, однако лечение не дало результатов. Артистки не стало в мае 2024 года. Сообщалось, что супруг ухаживал за ней до последних дней ее жизни.

Ранее дочь Заворотнюк Анна обратилась к актрисе после рождения первенца. Сын 29-летней Анны Заворотнюк появился на свет 2 апреля, накануне дня рождения звездной бабушки.

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