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11:17, 14 апреля 2025Культура

Дочь Заворотнюк обратилась к матери после рождения сына

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к актрисе после рождения первенца
Ольга Коровина

Кадр: @anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к матери после рождения первенца. Публикацию она разместила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мам, представляешь, теперь я тоже стала мамой», — написала Анна, сопроводив кадры с сыном треком рэпера Басты «Сансара». «Много лет назад мы с мамой ехали в машине и заиграла эта песня. Помню, что она ей очень понравилась», — добавила девушка.

Ранее сообщалось, что 29-летняя дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк родила мальчика, малышу дали имя Марсель. Ребенок появился на свет 2 апреля, накануне дня рождения звездной бабушки. 3 апреля актрисе исполнилось бы 54 года.

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