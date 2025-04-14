Дочь Заворотнюк обратилась к матери после рождения сына

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к актрисе после рождения первенца

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к матери после рождения первенца. Публикацию она разместила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мам, представляешь, теперь я тоже стала мамой», — написала Анна, сопроводив кадры с сыном треком рэпера Басты «Сансара». «Много лет назад мы с мамой ехали в машине и заиграла эта песня. Помню, что она ей очень понравилась», — добавила девушка.

Ранее сообщалось, что 29-летняя дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк родила мальчика, малышу дали имя Марсель. Ребенок появился на свет 2 апреля, накануне дня рождения звездной бабушки. 3 апреля актрисе исполнилось бы 54 года.