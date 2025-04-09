Дочь Анастасии Заворотнюк родила первенца

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна стала мамой, сына назвали Марсель

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна стала мамой. Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» родила мальчика, малышу дали имя Марсель. Известно, что роды прошли еще 2 апреля, накануне дня рождения ушедшей звездной бабушки.

«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — написала Анна, опубликовав фотографию новорожденного.

О том, что Заворотнюк находится в положении, девушка сообщила в декабре 2024 года. В июне была раскрыта личность супруга Анны: она вышла замуж за 30-летнего бизнесмена Тимура Исмаилова.

Ранее стали известны подробности о наследстве актрисы Анастасии Заворотнюк. По словам нотариуса Марины Щирской, родственники могут претендовать на ее недвижимость, ценные бумаги, ювелирные украшения, средства на банковских счетах, интеллектуальные права и даже домашних животных.