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13:22, 9 апреля 2025Культура

Дочь Анастасии Заворотнюк родила первенца

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна стала мамой, сына назвали Марсель
Андрей Шеньшаков

Кадр: @anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна стала мамой. Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» родила мальчика, малышу дали имя Марсель. Известно, что роды прошли еще 2 апреля, накануне дня рождения ушедшей звездной бабушки.

«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — написала Анна, опубликовав фотографию новорожденного.

О том, что Заворотнюк находится в положении, девушка сообщила в декабре 2024 года. В июне была раскрыта личность супруга Анны: она вышла замуж за 30-летнего бизнесмена Тимура Исмаилова.

Ранее стали известны подробности о наследстве актрисы Анастасии Заворотнюк. По словам нотариуса Марины Щирской, родственники могут претендовать на ее недвижимость, ценные бумаги, ювелирные украшения, средства на банковских счетах, интеллектуальные права и даже домашних животных.

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