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12:17, 26 марта 2025Экономика

Стали известны подробности о наследстве Заворотнюк

РИАН: В Москве открыли дело о наследстве Заворотнюк
Александра Качан (Редактор)

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

В Москве было открыто дело о наследстве актрисы Анастасии Заворотнюк после ее ухода из жизни. Об этом стало известно «РИА Новости».

По словам нотариуса Марины Щирской, родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» могут претендовать на ее недвижимость, ценные бумаги, ювелирные украшения, средства на банковских счетах, интеллектуальные права и домашних животных. Других подробностей о наследственном деле не сообщается.

Ранее к могиле Заворотнюк, которая находится на Троекуровском кладбище Москвы, начали водить экскурсии. При этом в экскурсиях участвуют не только поклонники творчества артистки, но и случайные прохожие, привлеченные необычным местом.

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