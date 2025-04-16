Захарова: Обвинявшие Россию в нанесении удара по Сумам должны встать на колени

Представители европейских стран, обвинявшие Россию в нанесении удара по Сумам 13 апреля, должны встать на колени перед всем миром после пояснений со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в результате удара были ликвидированы военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дипломат также отметила, что украинские публичные лица также посчитали, что украинские войска использовали мирных жителей в качестве живого щита для награждения военных.

Захарова обратила внимание на заявления Генсека ООН Антонио Гутерриша, а также будущего канцлера Германии Фридриха Мерца и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, осудивших Москву после удара. Она также напомнила, что после произошедшего российских посла в Швеции и временного поверенного в Литве вызвали МИД этих стран.

«Когда же была ликвидирована сходка боевиков — все в одно горло начали обвинять Россию… А когда выяснилось, что прикрыли этих упырей местные власти детьми специально, что-то все замолчали. По логике после этих публикаций и отставок они теперь должны на колени встать перед всем миром», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

О ракетной атаке по конгресс-центру Сумского госуниверситета стало известно 13 апреля. Как сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, удар пришелся по скоплению бойцов ВСУ на вручении наград.