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15:51, 16 апреля 2025Из жизни

Женщина вышла замуж за реку и не пожалела

В Великобритании женщина вышла замуж за реку
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @saveouravon

Жительница Великобритании, вышедшая замуж за реку, рассказала о впечатлениях от брака. Об этом сообщает издание Daily Star.

В 2023 году Мег Эйвон, которой в то время было 26 лет, сыграла свадьбу с рекой Эйвон, протекающей по британским графствам Уилтшир, Сомерсет и Глостер. Таким образом она хотела привлечь внимание к загрязнению Эйвона. В Daily Star реку называют «грязной», «тошнотворной» и «переполненной экскрементами».

В церемонии вместе с ней участвовали еще несколько активисток. Через год, в первую годовщину свадьбы, Мег Эйвон решила отправиться в поход вдоль реки и целую неделю шагать по берегу. Затея кончилась переломом ноги. Несмотря на это, женщина утверждает, что не пожалела о свадьбе.

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По словам Мег Эйвон, такой счастливой она не была никогда. «Я просыпаюсь с мыслями о реке, и река влияет на всю мою жизнь, — утверждает она. — Все время думаю о следующем разе, когда я смогу провести время с рекой».

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Кейт Каннингем вышла замуж за дерево. Она надеялась этим привлечь внимание к кампании против строительства новой дороги через парк. В итоге парк удалось спасти.

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