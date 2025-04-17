Бывшего главу МЧС российского региона осудили за коррупцию

В Симферополе суд приговорил экс-главу МЧС Крыма Садаклиева к 5,5 года

В Симферополе суд приговорил бывшего главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к пяти с половиной годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Садаклиева также оштрафовали на 1,75 миллиона рублей. Он признан виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Подробности по его делу до сих пор не раскрываются.

Садаклиев возглавлял региональное министерство с 2021 года. 5 августа 2024 года он решил уйти в отставку после разговора с главой республики Сергеем Аксеновым. 11 сентября 2024-го экс-глава МЧС Крыма был арестован. Его подозревали в превышении полномочий и нарушении требований по защите гостайны, а также во взяточничестве.