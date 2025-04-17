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13:10, 17 апреля 2025Россия

Четыре года работавший с Украины российский депутат впервые прокомментировал ситуацию

Работавший с Украины забайкальский депутат Носик планирует вернуться в Россию
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Депутат Каларского муниципального округа Забайкальского края Михаил Носик, четыре года работавший с Украины через VPN, заявил, что планирует вернуться в Россию при первой же возможности. Об этом сообщил в Telegram журналист Александр Юнашев, продюсеру которого удалось дозвониться до парламентария.

В своем комментарии Носик пояснил, что уехал на Украину еще до начала специальной военной операции (СВО), чтобы помочь родственникам с воспитанием внука. Сейчас депутат находится в Днепропетровской области, но свое точное местоположение предпочел скрыть.

В беседе с представителем Юнашева политик предложил представить ситуацию, когда, оказавшись «где-то там в Занзибаре», не можешь покинуть страну из-за местного правительства. «И тут звонит веселый человек и говорит: расскажи, за что ты любишь или не любишь Занзибар. Вы что, не понимаете, что все телодвижения, все, что вы напишете, — это чревато для меня какими-то последствиями?» — цитирует Носика журналист. При этом забайкальский парламентарий отметил, что не боится Службу безопасности Украины.

Отвечать на вопрос о своем отношении к СВО, а также к Вооруженным силам Украины и Российской армии, депутат не стал. «Интересно вы формулируете», — отреагировал Носик на просьбу высказаться о конфликте.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что не снимал с себя депутатские полномочия, так как следовал выбору проголосовавших за него людей. По этой же причине Носик продолжал исполнять свои обязанности.

О работавшем с 2021 года с Украины депутате стало известно 17 апреля. Прекращение полномочий носика было инициировано только в марте 2025 года. На заседании комиссии по этике парламентарий по видеосвязи подтвердил, что находится в соседней стране и вынужден прятаться от полиции.

Ранее Госдума лишила полномочий депутата Юрия Напсо, который прогуливал заседания в течение двух лет. Как стало известно, политик не был на работе более 200 дней. При этом уважительной причины проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах парламентарий не предоставил.

ЖЗЛ
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