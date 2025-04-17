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11:17, 17 апреля 2025Россия

Российский депутат четыре года работал с Украины через VPN

Депутат из Забайкалья четыре года работал с Украины через VPN
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российский депутат на протяжении четырех лет работал с Украины через VPN. Об этом сообщает Telegram-канал «Жаба и Гадюка».

Речь идет о депутате совета Каларского муниципального округа Забайкальского края Михаиле Носике. С 2021 года депутат постоянно живет в Днепре (бывший Днепропетровск), однако до недавнего времени продолжал исполнять обязанности законодателя.

Полномочия Носика прекратили только в марте 2025 года. На заседании комиссии по этике депутат присутствовал по видеосвязи. Он подтвердил, что проживает на Украине, и заявил, что вынужден прятаться от местной полиции.

Ранее в Госдуме лишили мандата депутата Юрия Напсо, который в течение двух лет прогуливал заседания. Парламентарий отсутствовал на работе более 200 дней без уважительной причины.

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