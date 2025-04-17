Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 17 апреля 2025Мир

Германии предрекли войну с Россией из-за решения будущего канцлера по Украине

Депутат Дагделен призвала помешать Мерцу поставить Taurus Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германии грозит война с Россией в случае отправки дальнобойных ракет Taurus на Украину. Об этом предупредила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в своем аккаунте в социальной сети X.

Так она прокомментировала заявление лидера ХДС/ХСС и будущего немецкого канцлера Фридриха Мерца о возможных поставках ракет Киеву. «Тот, кто думает, что можно тушить огонь бензином, подвергает опасности только нашу страну и наш народ. Остановите Мерца!» — призвала депутат.

Ранее Мерц заявил, что ракеты Taurus передадут Украине при условии согласования с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что «украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал срок ответа России по предложению о прекращении огня

    ВСУ ударили по Энергодару

    Военкоры сообщили о «проламывании» обороны ВСУ на одном участке

    Комбат ВСУ рассказал о масштабном нашествии России

    Инвалид из российского города оказалась вынуждена девять лет ползать по подъезду

    «Спартак» разгромил «Салават Юлаев» и оказался в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

    Трамп отказался считать себя фанатом Зеленского

    Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США

    Талибы высказались об отношениях с Россией

    В США потребовали от Трампа поставить Зеленскому ультиматум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости