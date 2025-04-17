Германии предрекли войну с Россией из-за решения будущего канцлера по Украине

Депутат Дагделен призвала помешать Мерцу поставить Taurus Украине

Германии грозит война с Россией в случае отправки дальнобойных ракет Taurus на Украину. Об этом предупредила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в своем аккаунте в социальной сети X.

Так она прокомментировала заявление лидера ХДС/ХСС и будущего немецкого канцлера Фридриха Мерца о возможных поставках ракет Киеву. «Тот, кто думает, что можно тушить огонь бензином, подвергает опасности только нашу страну и наш народ. Остановите Мерца!» — призвала депутат.

Ранее Мерц заявил, что ракеты Taurus передадут Украине при условии согласования с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что «украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий».