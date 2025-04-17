Курсу доллара предрекли падение ниже 80 рублей

«Известия»: В апреле курс доллара может ненадолго упасть ниже 80 рублей

В апреле 2025 года курс доллара может ненадолго упасть ниже 80 рублей. Так считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Причины, по котором экономисты предрекают падение курса — низкий спрос на доллар и высокие ставки в экономике. Так, укрепление рубля на 38 процентов с начала 2025 года, благодаря которому аналитики Bloomberg назвали российскую валюту самой динамичной в мире, объясняется соотношением экспорта и импорта, заявил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. После новогоднего всплеска потребительской активности спрос на товары из-за рубежа упал, поэтому приток экспортной выручки оставался стабильным.

«Крупный импорт нередко оплачивается с зарубежных счетов. Валютное предложение существенное, а спроса со стороны нерезидентов на иностранные деньги нет», — пояснил старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.

Вторая причина, по которой будет укрепляться рубль — повышение ключевой ставки, которое сделало отечественную валюту привлекательной для возврата капитала. Наконец, доллар дешевеет на фоне диалога между Вашингтоном и Москвой о нормализации отношений и сокращении напряженности в Восточной Европе, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, а также из-за начала президентом США Дональдом Трампом торговых войн.

По мнению ряда экспертов, если спекулятивные факторы сойдутся, на некоторое время курс может уйти ниже границы в 80 рублей за доллар. На это может повлиять налоговый период, когда экспортеры будут продавать валюту для уплаты сборов в бюджет, допустил Александр Бахтин. Летом на фоне снижения цен на нефть, а также увеличения спроса на валюту со стороны импортеров и российских туристов, путешествующих летом за рубеж, отечественная валюта может ослабнуть до уровня в 88–92 рублей. К концу года стоит ждать курса 95-100 рублей из-за дальнейшего падения цен на энергоресурсы, восстановления активности импорта и возможного перехода ЦБ к уменьшению ключевой ставки.

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs полагают, что уже к лету этого года курс доллара в РФ вырастет до 100 рублей. В 2026 году он составит уже 120 рублей, а в 2027 году — 130. В своих ожиданиях аналитики учитывают как внешние ограничения в отношении России, так и внутренние макроэкономические проблемы.