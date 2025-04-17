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13:18, 17 апреля 2025Россия

Минобороны заявило об атаке беспилотника ВСУ на энергообъект в Тверской области

В Тверской области из-за атаки ВСУ произошло отключение высоковольтной линии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Тверской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетику произошло отключение высоковольтной линии. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

ВСУ предприняли попытку атаки в среду, 16 апреля в районе 14.00. Из-за удара украинского беспилотника произошел обрыв проводов, который повлек за собой отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Тверьэнерго».

«Без электроснабжения остались бытовые потребители в деревне Юрьево Конаковского района», — отчитались в Минобороны. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Всего за минувшие сутки ВСУ, по сообщению оборонного ведомства, ударили по 10 энергообъектам на территории России. Под удар также попала Белгородская, Курская, Запорожская, Рязанская и Тульская область.

В марте Москва и Вашингтон согласовали перечень объектов энергетики, по которым в течение месяца начиная с 18 марта 2025 года ВСУ и Россия отказываются наносить удары. Москва пока продолжает придерживаться моратория, в Кремле пообещали своевременно сообщить об окончании действия соответствующей договоренности.

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