Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:31, 17 апреля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о потере козырей в переговорах

Депутат Скороход: Украина лишилась козырей после бегства ВСУ из Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украина лишилась козырей в переговорах по урегулированию конфликта из-за провала операции в Курской области. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход, ее цитирует РИА Новости.

«Власти могут рассказывать все что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область. Вот это было переговорной картой по большому счету», — отметила она.

Депутат указала, что в связи с этим Киев будет находиться в слабой позиции на переговорах. По ее словам, теперь украинской стороне остается надеяться на Вашингтон.

Раннее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине идут нелегко. Он отметил, что альянс также поддерживает стремление президента США Дональда Трампа достичь мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал срок ответа России по предложению о прекращении огня

    В Госдуме ответили на обращение Ван Дамма к Путину

    Российский боец заявил о нехватке у ВСУ людей

    На Украине заявили о потере козырей в переговорах

    На Западе обвинили Зеленского в диктатуре

    Госдеп отказался обвинять Россию в отклонении плана Трампа по Украине

    В российском регионе многодетная мать пожаловалась на жизнь с дырой в потолке

    Макрона уличили в желании перетянуть Трампа на свою сторону

    По военному аэродрому в Николаевской области нанесли мощный ракетный удар

    Бывший министр спорта дал совет обвинившей тренера в домогательствах фигуристке Жилиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости