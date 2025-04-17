На Украине заявили о потере козырей в переговорах

Депутат Скороход: Украина лишилась козырей после бегства ВСУ из Курской области

Украина лишилась козырей в переговорах по урегулированию конфликта из-за провала операции в Курской области. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход, ее цитирует РИА Новости.

«Власти могут рассказывать все что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область. Вот это было переговорной картой по большому счету», — отметила она.

Депутат указала, что в связи с этим Киев будет находиться в слабой позиции на переговорах. По ее словам, теперь украинской стороне остается надеяться на Вашингтон.

Раннее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине идут нелегко. Он отметил, что альянс также поддерживает стремление президента США Дональда Трампа достичь мира.