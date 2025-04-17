Депутаты покинули парламент Молдавии перед выступлением Санду

Оппозиция в Молдавии покинула парламент перед выступлением Санду

Депутаты парламента Молдавии от оппозиции покинули здание законодательной палаты перед выступлением президента республики Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из трансляции, заседание покинули в первую очередь представители блока коммунистов и социалистов. Они не стали комментировать свои действия, но вывесили в зале критикующие Санду плакаты.

Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер обвинила Санду в попытке уничтожить автономию Гагаузии. Комментируя решение Конституционного суда Молдавии о лишении Гагаузии права выдвигать прокурора, депутат заявила, что это урезание автономии в правах.

Ранее молдавский публицист Дмитрий Чубашенко заявил, что Санду «больна» синдромом «забитой сельской бабы». По его словам, этим объясняется атака на автономию Гагаузии и отказ президента принимать верительные грамоты у посла России.