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12:29, 17 апреля 2025Бывший СССР

Депутаты покинули парламент Молдавии перед выступлением Санду

Оппозиция в Молдавии покинула парламент перед выступлением Санду
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Депутаты парламента Молдавии от оппозиции покинули здание законодательной палаты перед выступлением президента республики Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из трансляции, заседание покинули в первую очередь представители блока коммунистов и социалистов. Они не стали комментировать свои действия, но вывесили в зале критикующие Санду плакаты.

Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер обвинила Санду в попытке уничтожить автономию Гагаузии. Комментируя решение Конституционного суда Молдавии о лишении Гагаузии права выдвигать прокурора, депутат заявила, что это урезание автономии в правах.

Ранее молдавский публицист Дмитрий Чубашенко заявил, что Санду «больна» синдромом «забитой сельской бабы». По его словам, этим объясняется атака на автономию Гагаузии и отказ президента принимать верительные грамоты у посла России.

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