У молдавского президента нашли комплекс забитой сельской бабы

Молдавский публицист Чубашенко назвал Майю Санду забитой сельской бабой

Молдавский публицист Дмитрий Чубашенко нашел у Майи Санду черты забитой сельской бабы. Об этом сообщает Sputnik.

«В отказе Майи Санду принимать верительные грамоты у посла России и в ее желании сгноить башкана (главу — прим. «Ленты.ру») Гагаузии есть нечто общее: комплексы забитой сельской бабы», — процитировал слова публициста источник. По мнению Чубашенко, нахождение Санду у власти — недоразумение.

Ранее Санду призналась в затягивании назначения молдавского посла в России. В то же время президент Молдавии отказывается от встречи с послом России для принятия верительных грамот.