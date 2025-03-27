Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 27 марта 2025Бывший СССР

У молдавского президента нашли комплекс забитой сельской бабы

Молдавский публицист Чубашенко назвал Майю Санду забитой сельской бабой
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / Globallookpress.com

Молдавский публицист Дмитрий Чубашенко нашел у Майи Санду черты забитой сельской бабы. Об этом сообщает Sputnik.

«В отказе Майи Санду принимать верительные грамоты у посла России и в ее желании сгноить башкана (главу — прим. «Ленты.ру») Гагаузии есть нечто общее: комплексы забитой сельской бабы», — процитировал слова публициста источник. По мнению Чубашенко, нахождение Санду у власти — недоразумение.

Ранее Санду призналась в затягивании назначения молдавского посла в России. В то же время президент Молдавии отказывается от встречи с послом России для принятия верительных грамот.

    Обсудить
    Последние новости

    Все пишут, что Ariston — первая западная компания, которая возвращается в Россию. Правда ли это?

    Названа доля продуктов с нарушениями в «Маяке» и «Светофоре»

    Захарова назвала Киевский режим сектой

    Преемница Винер покинула пост вице-президента Федерации гимнастики

    Находившегося в розыске сына советского спортивного комментатора нашли спустя годы

    Раскрыт секрет снижения риска развития рака

    Заседание Рады сорвали после оглашения деталей ресурсной сделки с США

    В России школьница дважды сбросила кота с восьмого этажа, добила палкой и попала на видео

    Рябков раскрыл реакцию США на предложение снять санкции с России

    Аллергиков предостерегли от употребления нескольких продуктов весной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше