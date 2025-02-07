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11:35, 7 февраля 2025Бывший СССР

Санду призналась в затягивании назначения посла в России

Санду призналась в затягивании назначения посла в России на фоне конфронтации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду намеренно оттягивает назначения посла в России на фоне конфронтации с Москвой. С таким признанием политик выступила в эфире молдавского TV8, запись доступна на YouTube.

«Я подумаю, когда принять это решение», — подчеркнула молдавский президент.

Санду призналась в затягивании выбора кандидатуры посла в России под предлогом якобы неуважительного заявления российского официального лица в период вручения верительных грамот. Также политик обвинила Москву в нарушении территориальной целостности и суверенитета Молдавии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о движении властей Молдавии по пути Киева. По ее словам, власти республики отдают безопасность страны и судьбу ее жителей на откуп странам Запада.

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