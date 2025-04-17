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13:55, 17 апреля 2025Культура

Орбакайте призвали признать иноагентом после корпоратива для украинцев

Глава ФПБК Бородин призвал проверить Орбакайте на иностранное финансирование
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить певицу Кристину Орбакайте на наличие иностранного финансирования после корпоратива для украинской публики. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

«Мы подготовили обращения с просьбой проверить Орбакайте на иностранное финансирование. Очевидно, что кто-то платил ей деньги за это выступление», — заявил Бородин.

Глава ФПБК отметил, что вместе с Орбакайте на мероприятии выступил украинский певец Гарик Кричевский. После начала специальной военной операции (СВО) автор хитов «Киевляночка» и «Мой номер 245» поддержал ВСУ и стал исполнять песни на украинском языке. Бородин добавил, что участие певицы стало возможным благодаря юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), и назвал его предателем России.

Ранее стало известно, что Орбакайте выступила на корпоративе в Праге. Сообщалось, что частное выступление перед украинскими бизнесменами состоялось в конце марта. Также выяснилось, что артистка понизила гонорар за выступление почти в два раза, а спрос на ее концерты заметно упал.

ЖЗЛ
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