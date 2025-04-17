Панарина обвинили в сексуальном насилии

The Athletic: Экс-сотрудница «Рейнджерс» обвинила Панарина в сексуальном насилии

Экс-сотрудница клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обвинила российского нападающего Артемия Панарина в сексуальном насилии. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, инцидент произошел в декабре 2023 года. Панарин и сотрудница клуба, чье имя не разглашается, присутствовали на встрече после матча команды в гостинице. Отмечается, что хоккеист якобы забрал ее телефон и сказал, что вернет его, только если она поднимется к нему в номер. Женщина согласилась, после чего спортсмен повалил ее на кровать. Она сумела оттолкнуть Панарина и уйти из номера.

Женщина покинула клуб в августе 2024 года. Она подписала соглашение с Панариным, которое включало в себя положение о неразглашении и об отказе от признания в совершении правонарушений.

Среднегодовая сумма контракта Панарина с «Рейнджерс» составляет 11,6 миллиона долларов. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.