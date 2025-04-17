Папарацци сняли 44-летнюю Жизель Бюндхен в купальнике на отдыхе

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен в купальнике попала в объективы папарацци

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен попала в объективы папарацци в откровенном виде на отдыхе в Майами. Соответствующий кадры публикует Daily Mail.

Уличные фотографы сняли 44-летнюю манекенщицу в черном купальнике с глубоким вырезом во время катания на водном велосипеде. При этом звезда надела широкополую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. Вдобавок она распустила волосы.

Ранее в апреле Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном наряде спустя месяц после родов. Знаменитость показала фигуру в черном костюме, состоящем из топа на тонких бретелях и коротких шорт.