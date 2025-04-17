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23:06, 17 апреля 2025Бывший СССР

По военному аэродрому в Николаевской области нанесли мощный ракетный удар

«Военный обозреватель» сообщил об ударе по военному аэродрому близ Вознесенска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный аэродром близ Вознесенска в Николаевской области подвергся ракетной атаке. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его данным, по аэродрому был нанесен мощный удар. Подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли самый мощный с начала спецоперации удар по Изюму в Харьковской области. Уточнялось, что город атаковали «Герани» и баллистические ракеты.

Позднее появилась информация об ударе по местам размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников в районе Изюма. Сообщалось, что было зафиксировано четыре прилета, один из которых — серийный.

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