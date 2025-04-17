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04:15, 17 апреля 2025Ценности

Популярная 41-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини

Английская актриса Никки Сэндерсон похвасталась фигурой в черном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Никки Сэндерсон

Никки Сэндерсон. Фото: @niknaksanderson

Популярная английская актриса Никки Сэндерсон похвасталась фигурой в бикини. Соответствующее фото опубликовано в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда сериала «Холлиокс» предстала на размещенном снимке в черном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. При этом она продемонстрировала формы.

В качестве аксессуаров она выбрала серьги и солнцезащитные очки. Образ завершили распущенные волосы.

Ранее в апреле 52-летняя Кармен Электра снялась без штанов. Знаменитость поделилась видео, в котором предстала сидящей в кресле в облегающей футболке, кожаных трусах, гетрах и туфлях с логотипом люксового бренда Chanel.

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