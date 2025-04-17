Популярная 41-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини

Английская актриса Никки Сэндерсон похвасталась фигурой в черном бикини

Популярная английская актриса Никки Сэндерсон похвасталась фигурой в бикини. Соответствующее фото опубликовано в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда сериала «Холлиокс» предстала на размещенном снимке в черном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. При этом она продемонстрировала формы.

В качестве аксессуаров она выбрала серьги и солнцезащитные очки. Образ завершили распущенные волосы.

Ранее в апреле 52-летняя Кармен Электра снялась без штанов. Знаменитость поделилась видео, в котором предстала сидящей в кресле в облегающей футболке, кожаных трусах, гетрах и туфлях с логотипом люксового бренда Chanel.