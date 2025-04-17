Попытка ВСУ атаковать город в Запорожской области провалилась

ВСУ ракетами попытались ударить по Мелитополю в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Мелитополь в Запорожской области при помощи ракет, сообщила администрация города в Telegram-канале.

Как следует из ее данных, попытка удара провалилась, ракеты были сбиты на излете, что позволило избежать каких-либо последствий. «По предварительным данным, пострадавших нет, инфраструктура города не пострадала», — уточняется в сообщении.

Днем 16 апреля ВСУ ударили по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в Курской области. В результате обрыва проводов произошло отключение высоковольтной линии Камыши — Мурыновка — Кировская.