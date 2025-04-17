Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:27, 16 апреля 2025Бывший СССР

Попытка ВСУ атаковать город в Запорожской области провалилась

ВСУ ракетами попытались ударить по Мелитополю в Запорожской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Мелитополь в Запорожской области при помощи ракет, сообщила администрация города в Telegram-канале.

Как следует из ее данных, попытка удара провалилась, ракеты были сбиты на излете, что позволило избежать каких-либо последствий. «По предварительным данным, пострадавших нет, инфраструктура города не пострадала», — уточняется в сообщении.

Днем 16 апреля ВСУ ударили по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в Курской области. В результате обрыва проводов произошло отключение высоковольтной линии Камыши — Мурыновка — Кировская.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые власти Германии хотят передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как на это отреагировали в России?

    Милонов оценил призыв демографа к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы

    Российский политолог рассказал о воевавшем против фашизма деде Зеленского

    Украинская актриса попала под обстрел

    Стало известно об обострении разногласий в Германии из-за плана Мерца по Украине

    Попытка ВСУ атаковать город в Запорожской области провалилась

    Овечкин установил еще один рекорд НХЛ

    Солист Coldplay спел песню для россиянина и допустил выступление группы в России

    В МИД объяснили проверку банного комплекса в Москве

    Путин встретился с освобожденным из плена в Газе россиянином

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости