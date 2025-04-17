Завершились переговоры Путина с эмиром Катара

Путин и эмир Катара Аль Тани завершили переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани завершили переговоры в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу поблагодарить ваше высочество за визит. Он был очень содержательным и, мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей», — сказал российский лидер в завершение встречи.

Переговоры прошли в Александровском зале Кремлевского дворца и продлились более двух с половиной часов. Их детали на данный момент не раскрывались.

Ранее в ходе встречи российский президент заявил, что Катар посредством Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) вложил в экономику России порядка миллиарда долларов.