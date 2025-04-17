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15:24, 17 апреля 2025Экономика

Путин оценил инвестиции Катара в экономику России

Путин: Катар вложил в экономику РФ через РФПИ порядка миллиарда долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Nemenov / Pool via Reuters

Катар вложил в экономику России порядка миллиарда долларов. Так инвестиции арабской страны оценил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

В ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани глава государства отметил, что такие суммы были внесены посредством Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«И, я уверен, перспектив гораздо больше, и интересных проектов у нас много, достаточно», — добавил он.

Эмир Катара и верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Тамим бен Хамад Аль Тани отправился в Москву с официальным визитом. Он собирается обсудить с российским лидером наиболее важные вопросы и события в регионе, представляющие взаимный интерес.

«В ходе визита Его Высочество Эмир и президент [России] Владимир Путин проведут переговоры о двусторонних отношениях и путях их укрепления и развития в различных областях двустороннего сотрудничества», — сообщили в агентстве QNA.

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По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин и Аль Тани в ходе встречи могут обсудить в том числе урегулирование украинского конфликта. При этом вопрос проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не поднимался, но посреднический потенциал Катара в вопросе российско-американских переговоров очень большой.

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