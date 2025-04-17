Россия экспортировала рекордные объемы одного лакомства

«Агроэкспорт»: Экспорт российского меда превысил пять тысяч тонн

В 2024 году Россия экспортировала больше пяти тысяч тонн меда. Об этом сообщил «Агроэкспорт».

Отмечается, что достигнутый показатель стал историческим рекордом. Показатели 2023 года удалось превысить на 40 процентов. Поставки осуществляются более чем в 50 стран. Например, отгрузки в Словакию увеличились в 2,3 раза и достигли 1,2 тысячи тонн. По итогам прошлого года эта центрально-европейская республика стала крупнейшим импортером российского меда.

Экспорт в Сербию также вырос в 2,3 раза. Кроме того, в тройку основных покупателей этого российского товара вошел Китай. Он импортировал больше 800 тонн меда.

Как подчеркнул «Агроэкспорт», в настоящее время Россия занимает четвертое место по объему поставок натурального меда в Китай. Ее опережают Новая Зеландия, Австралия и Таиланд.

За последние несколько лет в Китае произошел всплеск спроса на товары из РФ. Там заработали больше двух с половиной тысяч компаний, торгующих российским продовольствием. Особенно популярны у жителей КНР мед и шоколад.