Россиянка описала жителей Исландии словами «не боятся ни холода, ни преступности»

Россиянка переехала в Исландию и поделилась впечатлениями о стране. Свои наблюдения она описала автору блога «Тут вам не там», история опубликована на платформе «Дзен».

По словам девушки, исландцы не боятся ни холода, ни преступности. «Мамы спокойно оставляют детей в колясках на улице и пьют кофе внутри, даже не выходя из кафе, чтобы посмотреть, как там вообще ребенок», — удивилась она.

Также россиянка обратила внимание, что в Исландии очень высокие зарплаты, что позволяет быстро накопить и приобрести недвижимость в других странах. При этом в самой Исландии жить очень дорого.

Кроме того, девушка пожаловалась, что жить в холоде очень тяжело. Особенно это ощущается зимой, когда дни становятся совсем короткими.

Ранее другая тревел-блогерша удивилась тому, как выглядит исландская деревня. По ее словам, асфальт и благоустроенная инфраструктура есть даже в самых отдаленных селах.