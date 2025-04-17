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09:02, 17 апреля 2025Путешествия

Россиянка описала жителей Исландии словами «не боятся ни холода, ни преступности»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Frank Augstein / AP

Россиянка переехала в Исландию и поделилась впечатлениями о стране. Свои наблюдения она описала автору блога «Тут вам не там», история опубликована на платформе «Дзен».

По словам девушки, исландцы не боятся ни холода, ни преступности. «Мамы спокойно оставляют детей в колясках на улице и пьют кофе внутри, даже не выходя из кафе, чтобы посмотреть, как там вообще ребенок», — удивилась она.

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Также россиянка обратила внимание, что в Исландии очень высокие зарплаты, что позволяет быстро накопить и приобрести недвижимость в других странах. При этом в самой Исландии жить очень дорого.

Кроме того, девушка пожаловалась, что жить в холоде очень тяжело. Особенно это ощущается зимой, когда дни становятся совсем короткими.

Ранее другая тревел-блогерша удивилась тому, как выглядит исландская деревня. По ее словам, асфальт и благоустроенная инфраструктура есть даже в самых отдаленных селах.

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