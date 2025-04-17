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20:52, 17 апреля 2025Моя страна

Россиянка отметила 108-летие

Уфимка Тамара Кузьмина отметила 108-летие
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал «Телеканал UTV»

Россиянка Тамара Кузьмина отметила 108-летний день рождения. Соответствующую информацию в своем Telegram-канале разместил глава Советского района Уфы Айдар Базгудинов.

Чиновник поздравил уфимку с праздником и опубликовал снимки, на которых долгожительница запечатлена с букетом цветов в окружении близких.

«Уважаемая Тамара Борисовна! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и добра. Вы являетесь примером мужества и стойкости, силы духа и любви к Родине. Ваше поколение — это поколение победителей, которое вдохновляет нас своей неиссякаемой энергией и жизнелюбием. Ваши жизненные достижения и мудрость служат для нас важным ориентиром», — написал Базгудинов.

Ранее в апреле 104-летняя женщина раскрыла два оригинальных секрета своего долголетия. Жительница Великобритании Дороти Доусон посоветовала есть кашу и петь.

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