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07:46, 17 апреля 2025Наука и техника

Российских фермеров в приграничье защитит антидроновый комплекс

В приграничье РФ начали применять комплекс «Ребус-4» для защиты фермеров от БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В российском приграничье начали применять антидроновоый комплекс «Ребус-4» для защиты фермеров от атак БПЛА. Об этом рассказал ТАСС представитель предприятия-разработчика НПО «Киловатт» Александр Чирков.

Комплексы производятся с осени 2023 года. Новая модификация может размещаться на участке вблизи сельхозтехники или на территории определенного объекта.

Чирков отметил, что предприятие начало выстраивать защиту сельскохозяйственных машин в Белгородской области еще весной 2022 года совместно с силами противовоздушной обороны. Тогда использовалось китайского оборудование, однако российский «Ребус-4» в разы мощнее и эффективнее.

Представитель НПО добавил, что система работает на всех известных частотах управления как коммерческих, так и самодельных беспилотников. Радиус подавления сигнала зависит от типа аппарата и начинается от нескольких тысяч метров.

Ранее сообщалось, что специалисты Вольского военного института материального обеспечения разработали наземный логистический дрон «Вольчанин» грузоподъемностью 500 килограммов.

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