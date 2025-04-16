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13:13, 16 апреля 2025Наука и техника

В России разработали наземный дрон «Вольчанин»

В филиале ВАМТО разработали наземный логистический дрон «Вольчанин»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Архив филиала ВА МТО

Специалисты Вольского военного института материального обеспечения (филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева, ВАМТО) разработали наземный логистический дрон «Вольчанин» грузоподъемностью 500 килограммов. Об этом пишет «Красная звезда».

Аппарат, который может доставлять грузы и эвакуировать раненых, проходит испытания в зоне специальной военной операции.

«Благодаря сотрудничеству с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом уже изготовлены первые четыре платформы. Новое беспилотное наземное транспортное средство с цифровой системой управления "Коршун", также разработанной сотрудниками филиала, — это платформа весом 600 килограммов и с запасом хода до 30 километров», — говорится в публикации.

Дрон оснащен парой бесшумных электродвигателей мощностью 5,5 киловатта. Они позволяют перемещать прицеп с грузом весом 950 килограммов. Емкость батарей — 16 киловатт-часов. «Вольчанин» укомплектован бензиновым генератором для зарядки аккумуляторов. Для работы с платформой используют цифровую систему управления с выносной антенной или дроном-ретранслятором, работающим на удалении до 10 километров.

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Один из разработчиков дрона доцент кафедры технических служб тыла Дмитрий Горин подчеркнул, что для управления «Вольчанином» используют канал с плавающей частотой в диапазоне 1,5 гигагерца. По его словам, для глушения платформы потребуется целая машина радиоэлектронной борьбы.

В апреле стало известно, что российская роботизированная платформа «Кабан», предназначенная для зачистки территорий от мин, проходит испытания. Робот оснащен катковым тралом, который проделывает проходы в минных полях.

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