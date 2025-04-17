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09:20, 17 апреля 2025Мир

Трамп нашел способ ускорить депортацию мигрантов

Bloomberg: Администрация Трампа ускорит процесс депортации мигрантов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа намерена резко ускорить процесс депортации мигрантов с помощью отклонения дел о предоставлении политического убежища без полноценного слушания. Об этом сообщает Bloomberg.

«Министерство юстиции США поручило федеральным иммиграционным судьям тщательно просмотреть свои досье на предмет дел о предоставлении убежища», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что администрация президента намерена в течение первого года пребывания у власти депортировать до одного миллиона мигрантов. Предыдущий рекорд — более 400 тысяч депортаций за год — был установлен при 44-м президенте Бараке Обаме.

В 2024 году Трамп заявил, что власти США планируют в течение четырех лет депортировать всех незаконных мигрантов. Он добавил, что исключение могут сделать для лиц, незаконно попавших в США в молодом возрасте и уже проживших в стране много лет.

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