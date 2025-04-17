Раскрыты цели Трампа по перемирию на Украине

Economist: Трамп рассчитывает добиться перемирия на Украине до конца апреля

Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает добиться перемирия на Украине до конца апреля. Об этом сообщает журнал The Economist.

«[Трамп] обещал закончить войну в Украине в течение одного дня. Теперь, по словам инсайдеров, Дональд Трамп надеется добиться прекращения огня в течение своих первых 100 дней — то есть к концу этого месяца», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Трамп отказал Украине в поставках оружия и сделке на 50 миллиардов долларов. Кроме того, он отверг предложение украинского президента Владимира Зеленского о покупке 10 комплексов Patriot.

