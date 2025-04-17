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11:39, 17 апреля 2025Мир

В Германии признали неспособность ракет Taurus поменять ход конфликта на Украине

В Rheinmetall заявили, что ракеты Taurus не поменяют ход конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Поставки немецких дальнобойных ракет Taurus Киеву не способны поменять ход украинского конфликта. С таким заявлением в интервью газете Handelsblatt выступил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«Это ничего не меняет на войне, Taurus не способен изменить ход игры», — констатировал он.

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По словам Паппергера, решающим фактором в вооружении Украины являются поставки артиллерийских боеприпасов.

Ранее Паппергер обвинил лидеров европейских стран в недостаточном инвестировании в оборону в прошлые годы. Он призвал немедленно компенсировать это упущение, подчеркнув, что именно провал в военной сфере позволяет президенту США Дональду Трампу не учитывать интересы Европы и Украины в переговорах с Москвой.

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