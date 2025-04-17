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15:58, 17 апреля 2025Мир

В Госдепе США описали ситуацию на Украине одним словом

Представитель Госдепа США Брюс о ситуации на Украине: Это мясорубка
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Конфликт между Россией и Украиной не может быть разрешен с помощью военной силы. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает Fox News.

«Это мясорубка. У того, что тут происходит, нет военного решения», — так она описала ситуацию на Украине.

Ранее представитель Госдепа высказалась о сроках урегулирования на Украине и подчеркнула, что США не хотят затягивания этого процесса на полгода или год.

11 марта госсекретарь США Марко Рубио также заявлял, что конфликт на Украине не может быть решен военным путем. Он подчеркнул, что надеется на скорое прекращение огня.

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