В Госдуме назвали перебежчиком попросившегося в Россию Ван Дамма

Депутат Драпеко заявила, что перебежчика Ван Дамма нельзя пускать в Россию

Депутат Государственной Думы Елена Драпеко прокомментировала желание актера Жан-Клода Ван Дамма посетить Россию в качестве «посла мира». Ее слова приводит «Абзац».

«Перебежчиков, так сказать, не стоит вообще пускать на порог. Не надо слушать, что они говорят», — заявила Драпеко.

По словам депутата, Ван Дамм подчиняется требованиям продюсеров, которые диктуют ему позицию относительно специальной военной операции (СВО). «Продюсеры велели — и он любил Украину, сейчас переменился ветер — стал любить Россию», — пояснила Драпеко, отметив, что в России актер никому не интересен.

16 апреля Ван Дамм, известный по культовым боевикам 80-х и 90-х, обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, заявив, что хочет приехать в страну и стать амбассадором мира. В завершение своего обращения он поблагодарил президента и отправил воздушный поцелуй России. «Большой поцелуй Путину и его семье», — добавил актер.

Ранее Ван Дамма обвинили в причастности к торговле людьми, среди которых были и несовершеннолетние. Сообщалось, что артист проводил время в Каннах с пятью молодыми девушками родом из Румынии, которые находились в уязвимом состоянии.