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23:33, 17 апреля 2025Россия

В Госдуме ответили на обращение Ван Дамма к Путину

Депутат ГД Милонов: Ван Дамму не стоит заниматься решением украинского конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Дипломатией и политическими решениями должны заниматься профессионалы, а не «любой человек, как думают на Западе». Таким образом депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на обращение актера Жан-Клода Ван Дамма к российскому президенту Владимиру Путину, слова депутата приводит «Газета.Ru».

16 апреля Ван Дамм, известный по культовым боевикам 80-х и 90-х, обратился к Владимиру Путину, заявив, что хочет приехать в Россию и стать амбассадором мира.

«Мне кажется, все дело в некой биполярке западной внешней политики, западных ценностей, которые позволяют любому человеку иметь убеждение в том, что он тоже не хуже других, не хуже министров может справиться с функциями дипломатии», — высказался Милонов.

Депутат также призвал оставить дипломатию профессиональным дипломатам, а политические решения — лидерам государств.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала желание актера Жан-Клода Ван Дамма посетить Россию в качестве посла мира. По ее словам, Ван Дамм подчиняется требованиям продюсеров, которые диктуют ему позицию относительно специальной военной операции (СВО).

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