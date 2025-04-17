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19:14, 17 апреля 2025Мир

В Кремле рассказали о судьбе подаренных Ким Чен Ыном Путину собак

Песков: Подаренные Ким Чен Ыном Путину собаки прекрасно себя чувствуют
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: KCNA / Reuters

В Кремле рассказали о жизни собак национальной северокорейской породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину. Подробности раскрыл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прекрасно себя чувствуют, живут с Путиным», — ответил Песков, отвечая на вопрос о судьбе питомцев.

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы в июне прошлого года, когда российский лидер находился с государственным визитом в столице КНДР. Пхунсан выведена от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны.

Как рассказал кинолог Владимир Уражевский, собаки этой породы являются национальным достоянием и купить их практически невозможно. Он также описал эту породу как сильную и выносливую.

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